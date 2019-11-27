Восемь подлодок планируют сдать на "Адмиралтейских верфях" до 2022 года

27.11.19 09:44

© РИА Новости. Александр Гальперин

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Две дизельные подлодки проекта 677 "Лада" - "Кронштадт" и "Великие Луки" планируется сдать 25 ноября 2021 года, говорится в материалах Кремля к поездке президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербург.

В документе отмечается, что строящиеся подлодки находятся на разных стадиях: у "Кронштадта" готовность 89%, а у "Великих Лук" - 55%.

Подлодки проекта 677 "Лада" были разработаны в конце прошлого века. Головная подлодка "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году, передана ВМФ в 2010 году. Субмарины этого проекта "Кронштадт" и "Великие Луки" были заложены в 2005 и в 2006 годах соответственно.

Потребность в подлодках проекта 677 сохраняется, сказал в ноябре главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Иметь одну серию и один проект (неатомных подлодок - ИФ) - все равно, что иметь одни ботинки. Они промокли - и все. Потребность в проекте 677 сохраняется, но она будет уточняться и формироваться по результатам эксплуатации первых кораблей проекта", - сказал главком, отметив заинтересованность флота в строительстве дизель-электрических подводных лодок другого проекта - проекта 636.3.

В материалах к поездке президента РФ в Санкт-Петербург отмечается, что подлодки проекта 677 предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.

"Особенностью подводных лодок проекта 677 является однокорпусность их архитектуры, применение комплектующего оборудования и комплексов радиоэлектронного вооружения новой разработки, специально созданных для этих подлодок предприятиями России", - отмечается в материалах.

Также в Кремле отмечают, что в 2022 году должно быть завершено строительство серии дизельных подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота России.

"Строительство серии из шести кораблей идет по графику и в соответствии с контрактом должно быть завершено в 2022 году", - отмечается в материалах.

Первая в серии из шести подлодок проекта 636.3 - "Петропавловск-Камчатский" вошла в состав Тихоокеанского флота РФ 25 ноября этого года.

"На второй подводной лодке серии - "Волхов" на сегодняшний день ведутся работы по подготовке корабля к спуску на воду, который намечен на конец года. В ноябре заложены третий и четвертый корабли - "Магадан" и "Уфа". В октябре началась резка металла на пятую подводную лодку для Тихоокеанского флота", - говорится в материалах.

Это вторая серия подлодок проекта 636.3, которая строится на "Адмиралтейских верфях" для российского флота. В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок для Черноморского флота России.

"По указанию министерства обороны РФ АО "ЦКБ "Рубин" модернизировало основные системы корабля базового проекта 636, в том числе информационно-управляющую систему, радиолокационный и гидроакустический комплексы. Внесен ряд усовершенствований в общекорабельные системы с целью повышения скрытности подводной лодки и улучшения бытовых условий для экипажа", - отмечается в материалах.

Дизель-электрические подводные лодки проекта обладают автономностью плавания 45 суток. Скорость - 18 узлов, экипаж - 52 человека.