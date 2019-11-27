Режим "черного неба" объявлен в Красноярске и Минусинске

27.11.19 09:14

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) объявлен в Красноярске и Минусинске (Красноярский край), сообщается в среду на официальном сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным ведомства, режим НМУ первой степени введен в двух городах края с вечера вторника до 19:00 среды (по местному времени).

По информации официального сайта Минэкологии региона, неблагоприятные метеоусловия способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Введение режима НМУ первой степени обязывает промышленные предприятия, работающие на территории города, провести организационные мероприятия, обеспечивающие сокращение вредных выбросов в приземном слое атмосферы на 15-20%.

По данным системы онлайн-мониторинга окружающей среды регионального министерства экологии, в настоящее время превышения вредных веществ в воздухе в Красноярске не зафиксировано.

При этом, по данным независимой системы экологического мониторинга "Nebo.Live", в Красноярске зафиксировано повышенное содержание взвешенных частиц (PM 2,5), наиболее высокое - в центральной части города, на правобережье, а также в микрорайонах Северный и Взлетка.

Введение режима НМУ в соцсетях и местных СМИ называют режимом "черного неба".