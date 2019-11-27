Медведев произвел кадровые перестановки в Минтрансе

27.11.19 09:19

© РИА Новости. Александр Астафьев

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил ожидаемые кадровые перестановки в руководстве Минтранса.

Как сообщалось, ранее в ноябре правительство утвердило совмещение должностей заместителя министра транспорта и главы Федерального дорожного агентства (Росавтодор). До настоящего времени в должности главы агентства и заместителя министра транспорта совмещал только руководитель Росморечфлота. Эти должности, напротив, теперь разделены.

Должность главы Росморречфлота - замминистра транспорта занимал Юрий Цветков. Как и ожидалось, он остался в статусе замминистра: соответствующее распоряжение Медведев подписал 26 ноября, оно опубликовано на сайте правительства. В Росморречфлоте назначен врио руководителя - зам Цветкова Александр Пошивай.

Глава Росавтодора Андрей Костюк распоряжением премьера получил и должность замминистра.