Опыт Чукотки по сохранению и развитию родных языков вошел в десятку лучших

27.11.19 09:25

© РИА Новости. Павел Львов

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Сразу три проекта педагогов Чукотского автономного округа (ЧАО) вошли в 10-ку лучших на всероссийском конкурсе "Языки и культура народов России: сохранение и развитие", сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства области.

"Всего на конкурс было направлено 266 работ из 51 региона России. Лучшими стали 110 проектов, авторы трех из них - педагоги из ЧАО. Более того, их работы вошли в десятку лучших, набрав по 72 балла каждая", - сказали в пресс-службе.

Конкурсные работы оценивались по пяти номинациям: "Лучшая практика регионального уровня", "Лучшая практика муниципального уровня", "Лучшая практика работы отдельной образовательной организации", "Лучший сетевой проект" и "Лучшая практика совместной работы с общественностью по сохранению и развитию языков народов России".

Чукотку на конкурсе представляли три проекта региональных олимпиад. Первая касалась предметов, отражающих региональную специфику Чукотки. Второй проект - региональная олимпиада по родным языкам и краеведению "Евражкины тропки" для дошколят. Третья работа - олимпиада "Полярный совёнок" для учеников начальных классов.

По словам авторов чукотских проектов, внедрение практики проведения региональных олимпиад помогает формировать у учеников положительный образ родного края, расширяет знания географии, истории и культуры, воспитывает уважение к традициям и образу жизни коренных народов.

Всероссийский конкурс лучших практик "Языки и культура народов России: сохранение и развитие" был организован по заказу Министерства просвещения РФ.

2019-й год объявлен Годом языков коренных малых народов России.