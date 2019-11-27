Минсельхоз РФ призвал регионы поддержать сортообновление на местном уровне

27.11.19 09:33

© РИА Новости. Павел Лисицын

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Региональные власти должны организовать дополнительные меры для стимулирования сортообновления в расположенных на их территориях хозяйствах, заявил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в рамках IV Новосибирского агропродовольственного форума в среду.

"В присутствии руководителя региона хочу сказать: нам принципиально важно, чтобы сортообновление происходило у всех сельхозпроизводителей (...) Добавим туда еще репродукцию соответствующую. Нам нужен стимулирующий механизм. Мы на федеральном уровне предусмотрели и хотим, чтобы регион тоже отстимулировал эту историю", - сказал он в беседе с директором Сибирского центра агробиотехнологий Сибирского отделения РАН Николаем Кашеваровым.

Академик подтвердил озвученный в прошлом году прогноз, что при определенных условиях регионы Сибири могут увеличить производство зерна до 25 тонн в год.

"Ваш прогноз был, что Сибирь должна давать 25 млн тонн - правильно я говорю? Соответственно, мы с вами определились на каких условиях. Поэтому все же актуальной остается история, связанная с сортообновлением", - отметил Хатуов.

Он также поинтересовался у Кашеварова, как сельхозпроизводители выполняют рекомендации ученых по внесению минеральных удобрений.

"Динамика есть, позитивная, но мы еще не достигли необходимых показателей", - ответил Кашеваров.