Первая в этом сезоне всепогодная лыжная трасса открылась в парке "Сокольники"

27.11.19 10:16

© РИА Новости. Виталий Белоусов

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Лыжная трасса с искусственным снежным покрытием протяженностью 1,5 километров начала работать в парке "Сокольники", сообщает сайт мэра Москвы.

"Эта лыжная трасса традиционно первой открывается в столичных парках. Мы ждем любителей этого зимнего вида спорта в "Сокольниках" в любую погоду. В течение всего зимнего сезона там будут проводиться лыжные эстафеты, забеги для профессионалов и любителей и другие спортивные мероприятия", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

Протяженность трассы составляет 1,5 километра. Лыжню будут обновлять ежедневно. Трасса, как и весь парк "Сокольники", открыта для посещения круглосуточно.

"Покрытие трассы будет подходящим для лыжни благодаря самому современному оборудованию - снеговым пушкам и ратраку, который используют для подготовки горнолыжных склонов. Снежная подушка пока полностью искусственная. Со временем ее дополнят и натуральным снегом", - сообщается на сайте.