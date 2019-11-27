Москвичи запустили петицию о сносе киноцентра "Соловей"

27.11.19 10:32

© РИА Новости. Антон Денисов

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 15 тысяч человек подписали петицию о сносе киноцентра "Соловей", размещенную на общественной платформе Change.org.

В петиции говорится, что жители Пресненского района опасаются технического состояния здания киноцентра. По их мнению, оно не отвечает современным требованиям и стандартам безопасности.

"Само здание непременно надо снести, так как нет ни парковки, ни оснащения для инвалидов, ни противотеррористической и противопожарной безопасности", - говорится в сообщении.

По мнению автора петиции, жителям района нужно детально разобраться с особенностями нового проекта.

"Вместо старого здание появится новое - в стиле наших любимых сталинских высоток. "Соловей" с репертуаром возродится на новом месте и в новом красивом здании, вписывающемся в архитектуру города", - говорится в тексте.

Ранее стало известно, что киноцентр "Соловей" закроется 2 декабря 2019 года. По информации СМИ, здание кинотеатра будет снесено, на его месте планируется строительство апартаментов общей площадью свыше 80 тыс. кв.м.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что по имеющимся у собственника документам на месте киноцентра на Красной Пресне может быть возведен комплекс апартаментов с медицинским центром, а также сопутствующей коммерческой и социальной инфраструктурой.

Киноцентр на Красной Пресне был построен в 1989 году для всесоюзного творческого объединения "Киноцентр" на средства Союза кинематографистов СССР.