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27.11.19 10:35
Житель Ижевска пытался продать иностранцам секретные военно-космические разработки
"Выявлен житель Ижевска, предпринимавший попытки инициативно установить контакт с иностранным дипломатическим представительством в целях возмездного предоставления информации по секретным разработкам, касающимся военно-космической сферы", - говорится в сообщении.
Установлено, что ранее мужчина имел допуск к сведениям, составляющим гостайну, и намеревался создать в Удмуртии организацию, основной целью которой стала бы добыча таких сведений.
"Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться за счет продажи иностранной стороне секретной информации. Своевременные выявление и локализация преступного умысла позволила не допустить нанесение ущерба безопасности Российской Федерации", - отмечает пресс-служба.
В связи с тем, что действия ижевчанина подпадали под признаки госизмены, но не содержали состава преступления, ему было лишь вынесено официальное предупреждение.
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