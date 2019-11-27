Житель Ижевска пытался продать иностранцам секретные военно-космические разработки

27.11.19 10:35

© РИА Новости. ФСБ РФ

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления ФСБ по Удмуртии пресекли попытку жителя Ижевска установить контакт с иностранным диппредставительством для передачи секретной информации, сообщает пресс-служба управления в среду.

"Выявлен житель Ижевска, предпринимавший попытки инициативно установить контакт с иностранным дипломатическим представительством в целях возмездного предоставления информации по секретным разработкам, касающимся военно-космической сферы", - говорится в сообщении.

Установлено, что ранее мужчина имел допуск к сведениям, составляющим гостайну, и намеревался создать в Удмуртии организацию, основной целью которой стала бы добыча таких сведений.

"Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться за счет продажи иностранной стороне секретной информации. Своевременные выявление и локализация преступного умысла позволила не допустить нанесение ущерба безопасности Российской Федерации", - отмечает пресс-служба.

В связи с тем, что действия ижевчанина подпадали под признаки госизмены, но не содержали состава преступления, ему было лишь вынесено официальное предупреждение.