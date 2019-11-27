Детей с трех лет будут учить здоровому образу жизни по учебниками Минздрава РФ

27.11.19 11:00

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Минздрав с Минпросвещения подготовили учебники для детей с трех лет, которые будут мотивировать вести здоровый образ жизни, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Вместе с Минпросвещения Минздрав подготовил комплекс учебных пособий, учебников, методических рекомендаций для учителей, памятку для родителей для переформатирования обучения детей с 3 лет, начиная с детсадов, переформатирования программ по воспитанию и мотивированию здорового образа жизни", - сказала Скворцова на форуме по общественному иммунитету в Москве в среду.

По ее словам, "только в данном возрасте можно привить на подкорку мозга автоматизированную потребность вести здоровый образ жизни, все, что делается в более старшем возрасте, к сожалению, контролируется более высокими слоями, корковое восприятие, не всегда срабатывает, если человек устал или находится в психоэмоционально сложном состоянии".

"А все, что формируется у детей, как почистить зубы два раза в день, правила личной гигиены, это закладывается на всю жизнь постоянным шлейфом", - сказала Скворцова.