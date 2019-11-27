Около 50 человек войдут в программу "Земский учитель" в Новосибирской области

27.11.19 11:08

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Федеральная программа "Земский учитель", предполагающая выплаты педагогам по 1 млн рублей, стартует в Новосибирской области в январе 2020 года, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в среду.

"В школы Новосибирской области ежегодно приходят новые молодые педагоги, в среднем около 500 каждый год, но кадровый состав нуждается в более интенсивной подпитке. Хорошим подспорьем в решении кадрового вопроса станет программа "Земский учитель", к которой мы приступим уже с января следующего года. Программа гарантирует педагогам рабочее место и учебную нагрузку, а также предусматривает единовременную компенсационную выплату учителю в размере миллиона рублей", - сказал Федорчук.

Он отметил, что программа предполагает единовременные выплаты учителям в возрасте до 55 лет, прибывшим на работу в населенные пункты с населением до 50 тыс. человек.

"Ожидается, что квота для нашего региона составит около 50 человек", - уточнил министр.

Будет утвержден перечень вакансий на срок не менее пяти лет с нагрузкой не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы в соответствии с трудовым договором. Заявки учителей для участия в конкурсе будут приниматься в 2020 году с 10 января по 15 апреля.

Федорчук также напомнил, что в регионе действуют собственные меры поддержки педагогов, в том числе ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 25% от установленного оклада молодым специалистам, работающим в соответствии с полученной специальностью и квалификацией в бюджетных организациях в сельских районах области.