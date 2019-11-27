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Регулярное авиасообщение между Соловками и Архангельском возобновится 29 ноября

© РИА Новости. Владимир Трефилов
27 ноября. Interfax-Russia.ru - Первый этап реконструкции взлетно-посадочной полосы соловецкого аэропорта завершен, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

"Регулярное авиасообщение между Соловками и Архангельском на самолетах Л-410 возобновится с 29 ноября", - говорится в сообщении.

Планируется, что эти авиарейсы будут субсидироваться за счет средств областного бюджета, поскольку будут выполняться на новых и более комфортных воздушных судах 2017 и 2019 годов выпуска.

Как отмечает пресс-служба, после полного завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы регулярные рейсы на Соловки могут быть открыты из других городов Северо-Запада России.

Ранее сообщалось, что АО "Стройтрансгаз" завершает I и II этапы реконструкции аэропортового комплекса "Соловки" (Архангельская область).

Работы на аэровокзале направлены на обеспечение пропускной способности 100 пассажиров в час. Согласно проекту, после реконструкции сохранится возможность принимать воздушные суда 3-4 класса (и ниже), вертолеты, а также Bombardier Q400.

Проект реконструкции комплекса, расположенного на 165 км южнее линии Полярного круга на Большом Соловецком острове, был одобрен в октябре 2018 года. Заказчиком выступило государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства". Контракт получило АО "Стройтрансгаз".

Работы ведутся без прекращения полетов воздушных судов. При этом на первом этапе выполняется эксплуатация полной длины ВПП, а в рамках второго и третьего этапов - с ограничением длины полосы. Так, согласно техзаданию, эксплуатируемая длина ВПП на втором этапе - 618,5 м, на третьем - 637,5 м. На период реконструкции полеты осуществляются вертолетами и самолетами Ан-2, Ан-3 и L-410 (с ограничением летной массы).

Срок выполнения всех работ - до 30 ноября 2020 года. Работы финансируются из бюджета Архангельской области. Согласно допсоглашению от 26 сентября 2019 года, стоимость контракта составляет 2,663 млрд рублей ("Стройтрансгаз" получила контракт по начальной цене закупки - 2,586 млрд рублей). В частности, стоимость реконструкции участка ВПП в рамках второго этапа - 20,1 млн рублей, в рамках третьего - 15,5 млн рублей.

Помимо ВПП, "Стройтрансгаз" в рамках контракта устанавливает светосигнальное оборудование, строит новое здание пассажирского терминала, склад, стоянки для самолетов и техники, а также контрольно-пропускной пункт.

Владельцами STG Holding, куда входит АО "Стройтрансгаз", являются Volga Group Геннадия Тимченко (63%) и его партнеры по бизнесу Максим Воробьев (11,3%) и Михаил Кенин (5,7%), а также Газпромбанк (20%).

Посадочная площадка "Соловков" расположена в охранной зоне Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

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