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27.11.19 13:16

Apple признала Крым российским, сообщили в Думе

© РИА Новости. Алексей Куденко
27 ноября. Interfax-Russia.ru - Представители компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым в среду сообщили о внесении правок в продукты компании.

"Apple внес свои поправки в географические названия субъекта - Крым - и города федерального значения - Севастополя. Приведены в соответствие с Конституцией РФ", - сказал Пискарев журналистам в среду.

Компания на встрече предоставила визуальные доказательства внесённых ею изменений. Теперь, по словам Пискарева, каждый пользователь продукции Apple, входя в приложение "карты" и выбирая на карте полуостров Крым либо любой из его городов, увидит принадлежность их к РФ.

Глава комитета напомнил, что переговоры по данной теме с представителями компании Apple длились с мая текущего года. Представители компании неоднократно просили продлить им срок на внесение изменений. Госдума напоминала, что обозначение Крыма как территории Украины, как это было сначала, по российскому законодательству является уголовным преступлением. На определенном этапе переговоров с Госдумой компания просто сняла упоминание Украины и не поставила упоминание России как страны, к которой относится крымский регион и его города.

"Мы будем и дальше контролировать, чтобы не было возврата назад", - сказал Пискарев.

Он также заметил, что в процессе обсуждения этой темы все утверждали, что здесь нет никакой политики, учитывая, что Apple коммерческая организация.

"Сегодня у нас с Apple ситуация закрыта. Мы видим, что, всё как хотели, так и получилось, ни больше, ни меньше. Всё сделано как положено, и как это делается, когда речь идет о других государствах, где идет чёткая привязка географических наименований субъектов, входящих в границы это государства", - сказал глава комитета.

В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что "можно лишь приветствовать решение Apple привести в соответствии состояние своих картографических сервисов требованиям законодательства Российской Федерации".

"Этим шагом компания продемонстрировала желание сохранить и развивать свои позиции на российском рынке", - считает парламентарий.

Левин добавил, что "примечательно, что взаимопонимание было достигнуто без применения административных процедур в режиме открытого диалога между парламентом и представителями компании".

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

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