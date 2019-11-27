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Следствие по делу украинских моряков продлено на два месяца

© РИА Новости. Максим Блинов
27 ноября. Interfax-Russia.ru - Срок предварительного следствия по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков продлён ещё на два месяца в связи с необходимостью проведения ряда следственных действий, сообщил "Интерфаксу" в среду адвокат обвиняемых Николай Полозов.

"Следствие продлено на два месяца, до 25 января в связи с тем, что следователю необходимо получить ответы на поручения от оперативников. Также следствие планирует допросить какого-то свидетеля, какого - не говорят", - сказал он.

Адвокат уточнил, что с самими моряками следователи не планируют следственных действий, вызывать их не собираются.

По его словам, после уведомления о завершении следственных действий, защита сможет продолжить ознакомление с материалами дела.

Также, пояснил Полозов, все изъятое с украинских кораблей имущество, пока остается в качестве вещественных доказательств в РФ.

Ранее он высказал мнение, что изъятое с кораблей оборудование и оружие может быть передано Украине на ответственное хранение.

"Следователь может вообще исключить все это имущество из списка вещественных доказательств и таким образом все изъятое вернется в Украину. Но, если нет, то следствие, как в ситуации с кораблями, может передать данные вещественные доказательства на ответственное хранение украинской стороне", - сказал Полозов.

Адвокат отметил, что российское законодательство это не запрещает, но следствие пока не торопится с принятием каких-либо решений.

Полозов также уточнил, что если дело все-таки дойдет до суда, то судьбу вещественных доказательств разрешит уже судья при оглашении приговора.

В тоже время, он выразил уверенность, что вопрос о возвращении Украине изъятого с задержанных кораблей имущества будет решен на политическом уровне.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.

20 ноября командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные корабли - не на ходу, россияне, по его выражению, их "угробили". "Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы ", - сказал Воронченко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС республики и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.

Это вопрос был поднят лидером Украины в ходе прошедшего 25 ноября телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы довольны, что к нам вернулись наши корабли. Сначала, вы знаете, что вернулись политзаключенные и моряки. Но мы обсудили, что нет всего технического оборудования, которое было. Мы проговорили с президентом (Путиным - ИФ), чтобы Россия вернула нам всё, что было до этого, но можно и больше. Но, хотя бы наше", - сказал Зеленский на брифинге во вторник в Таллине после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Центр общественных связей ФСБ ранее распространил видео передачи украинской стороне двух военных катеров, а также буксира, согласно которому внутреннее состояние украинских судов в нормальном состоянии, с исправной сантехникой.

На видео запечатлен процесс подписания документов по передаче украинских судов, представители украинской стороны никаких претензий о состоянии судов не высказывают. На кадрах также виден белый унитаз, полотенца, на полке лежит стопка аккуратно сложенной военной одежды. "Если за время перехода от берегов Крыма до Очаково украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - отмечается в распространенном ЦОС ФСБ в четверг справочном материале.

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