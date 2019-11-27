Более 3,5 тыс. жителей Подмосковья могут переселить из аварийных домов в 2020г

27.11.19 11:38

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 ноября. Interfax-Russia.ru - В шести городских округах Московской области в 2020 году планируют реализовать масштабную программу по переселению жильцов аварийных домов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства строительного комплекса региона.

"В 2020 году в Московской области планируется переселить (из аварийного жилья - ИФ) более 3,5 тыс. граждан. Наиболее масштабное переселение планируется в городских округах Коломна, Ступино, Солнечногорск, Сергиев Посад, Руза, Шатура", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что переселение будет проходить в рамках соответствующих адресной и государственной программ, а также национального проекта.

На сайте ведомства уточняется, что контракты на приобретение жилья для реализации мероприятий по переселению из аварийного жилья собираются заключить к марту 2020 года.