Бюджет Хакасии на 2020г утвержден в I чтении с дефицитом в 2,3 млрд рублей

27.11.19 11:42

© РИА Новости. Владимир Трефилов

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Верховный Совет республики Хакасия на сессии в среду утвердил бюджет региона на 2020 год с доходами в 26,2 млрд рублей и расходами - в 28,5 млрд рублей, говорится в сообщении республиканского парламента.

Таким образом, дефицит бюджета следующего года составляет 2,3 млрд рублей, или 8,07% от расходов.

Традиционно наибольшую доходную часть составят налоги на прибыль организаций - около 10,5 млрд рублей и налоги на доходы физических лиц - порядка 6 млрд рублей. Помощь региону из федерального бюджета на данный момент определена в размере более 12 млрд рублей.

В структуре расходов наибольшую долю - порядка 70% - составляют траты на социальные нужды, из которых почти 40% приходится на заработную плату работников бюджетной сферы.

В сообщении отмечается, что "впервые за 10 лет предусмотрена индексация заработной платы и индексация социальных выплат, которые получают жители республики".

Второе и окончательное чтение закона о бюджете на 2020 год должно состояться 11 декабря.

Также в первом чтении парламент республики принял законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2020 год, доходная часть которого планируется в размере 10,28 млрд рублей, что на 7,4% больше, чем в уходящем году. Основная сумма будет обеспечена субвенцией на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

Расходы ТФОМС на следующий год планируется в размере 10,3 млрд рублей, которые, в основном, будут направлены на оплату медицинской помощи жителям республики.