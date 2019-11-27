Экс-вице-премьер Крыма Опанасюк стала омбудсменом региона

27.11.19 11:46

© РИА Новости. Тарас Литвиненко

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Парламент Крыма на заседании в среду утвердил уполномоченным по правам человека в республике бывшего заместителя председателя совета министров региона Ларису Опанасюк, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания.

Опанасюк приняла присягу после объявления результатов голосования крымских депутатов.

"Уверена, что у нас будет тесное, плодотворное, активное сотрудничество. Конституция Российской Федерации определила права и свободы человека главной ценностью, а их защиту - приоритетом в деятельности органов государственной власти", - сказала она на сессии.

Опанасюк занимала должность вице-премьера Крыма с февраля 2014 года до ноября 2019 года. Она курировала работу аппарата регионального правительства, а также вопросы культуры и туризма.

До Опанасюк должность крымского омбудсмена занимала Людмила Лубина, которая ушла в отставку после истечения срока контракта.

22 ноября сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова согласовала назначение Опанасюк на должность крымского омбудсмена.

Опанасюк 56 лет. В 1985 году она окончила Харьковский юридический институт имени Дзержинского по специальности "правоведение", в 2004 - Национальную академию госуправления при президенте Украины по специальности "государственное управление".