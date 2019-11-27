Реальные доходы населения Тамбовской области за 9 месяцев сократились на 1,6%

27.11.19 11:51

Фото Александра Левчука

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Денежные доходы населения Тамбовской области в январе-сентябре 2019 года, по предварительной оценке, составили 234,4 млрд рублей против 224,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года (рост на 4,5%), сообщает Тамбовстат.

При этом реальные располагаемые денежные доходы за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 1,6%.

В расчете на душу населения денежные доходы в регионе за 9 месяцев уходящего года равнялись 25,63 тыс. рублей в месяц и выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 4%.

За 9 месяцев население области израсходовало 84,7% средств на покупку товаров и оплату услуг, 9,7% - на оплату обязательных платежей и добровольных взносов, 5,6% - на накопление средств во вкладах и ценных бумагах.