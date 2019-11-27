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27.11.19 11:51
Реальные доходы населения Тамбовской области за 9 месяцев сократились на 1,6%
При этом реальные располагаемые денежные доходы за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 1,6%.
В расчете на душу населения денежные доходы в регионе за 9 месяцев уходящего года равнялись 25,63 тыс. рублей в месяц и выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 4%.
За 9 месяцев население области израсходовало 84,7% средств на покупку товаров и оплату услуг, 9,7% - на оплату обязательных платежей и добровольных взносов, 5,6% - на накопление средств во вкладах и ценных бумагах.
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