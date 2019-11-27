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27.11.19 12:01
Проверка не выявила нарушений в работе соцзащиты после наводнения в Иркутской области
"По итогам встреч и бесед с людьми Демидов сделал вывод о стабильной и нормальной работе нашего ведомства на местах. Вопросов к специалистам соцзащиты не возникает", - говорится в сообщении со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства области Владимира Родионова.
Демидов посетил пострадавшие населенные пункты Тайшетского, Нижнеудинского и Тулунского районов.
Этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, 109 населенных пунктов, было подтоплено 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Повреждено 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.
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