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27.11.19 12:17
Песков: рекомендация WADA вызывает сожаление, но оценки преждевременны
"Пока мы столкнулись с ситуацией, когда последовали очень нерадостные для нас рекомендации Комитета по соответствию WADA. Они будут рассматриваться исполкомом, но это произойдет позже - в декабре", - сказал Песков.
Он призвал "сохранить трезвость оценок".
"Это действительно информация, которая вызывает озабоченность, мы сожалеем в этой связи", - подчеркнул Песков.
По его словам, "российские спортивные власти были, есть и будут максимально открыты для взаимодействия и сотрудничества с международной спортивной общественностью, сообществом, с WADA".
"Были предоставлены детальные объяснения на те вопросы, которые задавались ранее. Я уверен, что это взаимодействие будет продолжено. Но давать какие-то оценки сейчас, тем более, далеко идущие, до того, как эти рекомендации не примут форму какого-то решения, считаем невозможным и преждевременным", - заявил пресс-секретарь президента.
На вопрос, что бы в Кремле посоветовали делать российским спортсменам, Песков сказал: "Российские спортсмены - одни из лучших в мире. Вся страна ими гордится, и будет гордиться дальше. Спортсмены должны работать, чтобы дальше обеспечивать лидирующие позиции".
На просьбу оценить решения российских спортсменов выступать за другую страну Песков заметил: "Это их выбор. У каждого спортсмена есть свой выбор в зависимости от обстоятельств. Никто их не может и не должен удерживать".
"Но мы знаем, что подавляющее большинство спортсменов гордится своей страной, гордится своим флагом", - подчеркнул Песков.
Представитель Кремля заверил, что подготовка всех спортивных международных мероприятий в России пока идет по плану. Так он ответил на вопрос журналистов о судьбе Универсиады, проведение которой в России намечено на 2020 год, но может быть сорвано из-за новых рекомендаций WADA.
Журналисты, в частности, уточнили: рассматривают ли в Кремле вариант переноса Универсиады из России и по возможности организации альтернативных игр, если таковой перенос произойдет.
"Мы не знаем, какие последуют решения WADA. Пока речь идет о рекомендациях оценочного комитета. Пока все мероприятия готовятся по плану, вы знаете, что есть целый набор мероприятий на повестке дня, к ним происходит подготовка, продолжается подготовка по плану. Что будет после вынесения того или иного решения - пока говорить преждевременно", - сказал Песков.
Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций. Исполком вынесет окончательное решение 9 декабря на заседании в Париже.
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