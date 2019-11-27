Муниципалитеты Югры получат 761 млн руб. на погашение долгов за энергоресурсы

27.11.19 12:55

© РИА Новости. Владимир Трефилов

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры решило выделить средства ряду муниципалитетов на погашение задолженности коммунальных предприятий перед поставщиками энергоресурсов, сообщает в среду департамент общественных и внешних связи Югры.

Средства из резервного фонда правительства региона получат города Нягань, Пыть-Ях, Югорск, а также Советский район.

"Основная цель (выделения средств - ИФ) - недопущение возникновения риска сбоев в работе коммунальных систем в отопительный сезон 2019-2020 годов. (...) Объем выделяемых финансовых ресурсов позволяет муниципальным образованиям обеспечить свою деятельность без формирования долгов", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

Присутствовавшие на заседании правительства главы муниципалитетов, которым выделяются средства, заверили главу региона в том, что задолженность предприятий будет погашена в полном объеме.

Ранее сообщалось, что "Газпром межрегионгаз Север" с 22 октября из-за долгов прекратил поставки газа четырем предприятиям Югры: МУП "УГХ" (Пыть-Ях), МУП "Югорскэнергогаз" (Югорск), АО "Генерация" (Советский район) и АО "НЭРС" (Нягань). Эти компании, принадлежащие муниципальным властям, обеспечивают теплом как юрлиц, так и население. Общая сумма их задолженности на конец октября составляла более 500 млн рублей.

ООО "Газпром энергосбыт Тюмень" также сообщало о больших долгах коммунальных предприятий региона за электроэнергию. Среди крупнейших должников числились АО "Няганские энергетические ресурсы" ("НЭРС", Нягань) с суммой задолженности 114 млн рублей, ООО "Водоканал" (Советский район, 54,5 млн рублей), МУП "Югорскэнергогаз" (Югорск, 42,9 млн рублей), МУП "УГХ" (Пыть-Ях, 46,2 млн рублей).

"Газпром межрегионгаз Север" входит в структуру ООО "Газпром межрегионгаз" (100%-ная "дочка" АО "Газпром"), осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

"Газпром энергосбыт Тюмень" занимается поставками электроэнергии в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. 100% акций АО принадлежит АО "Газпром энергосбыт", также входящему в структуру "Газпрома".