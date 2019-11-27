Инвестиции в московскую экономику в 2019 году выросли почти на 11%

27.11.19 13:14

© РИА Новости. Владимир Астапкович

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Объем инвестиций в основной капитал в столице за первые три квартала 2019 года составил 1,6 трлн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента инвестиционной и промполитики Москвы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

По его словам, этот показатель на 10,6% выше объема инвестиций за аналогичный период 2018 года. При этом доля внебюджетных инвестиций составила 75,1%, что на 2,3 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. В структуре финансирования инвестиций в основной капитал с 57,7% до 59,7% увеличилась доля собственных средств.

Всего с 2010 по 2018 гг. инвестиции в основной капитал в Москве выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза. В настоящее время на долю столицы приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России.

"Одним из драйверов инвестиционной активности является масштабная программа развития города. Объем адресной инвестиционной программы Москвы на 2020-2022 годы составляет более 2 трлн рублей. Эти средства будут направлены на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве и других. Сегодня на каждый рубль, вложенный городом в развитие инфраструктуры, удается привлекать более 3 рублей частных инвестиций", - отметил Ефимов.

В пресс-службе напомнили, что в Москве активно инвестирующие компании, которым присвоены статусы технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка, могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17-25%. Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестиционных проектов. В настоящее время 105 московских предприятий имеют право на различные льготы: 49 промкомплексов, 36 технопарков, 10 якорных резидентов, девять инвестиционных приоритетных проектов и один производитель автотранспортных средств.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, по итогам регулярных встреч с бизнесом власти принимают решения о развитии механизмов поддержки предприятий реального сектора экономики, расширении существующих льгот и преференций.

"Например, недавно Мосгордума приняла законопроект об инвестиционном налоговом вычете. На данный момент в городе созданы условия, при которых предпринимателям выгодно инвестировать в экономику столицы, создавать новые предприятия на территории города", - сказал Прохоров.