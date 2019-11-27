В аварии под Иркутском пострадали 11 человек, в том числе девять детей

27.11.19 13:33

© РИА Новости. Павел Лисицын

27 ноября. Interfax-Russia.ru - При столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля в поселке Тельма Усольского района Иркутской области пострадали 11 человек.

"В больницу доставлены девять воспитанников Усольского гвардейского кадетского корпуса, предварительно, у них ушибы, также их педагог и водитель иномарки", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария с участием автобуса и автомобиля Toyota Premio произошла на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в 16:25 местного времени (11:25 мск). Детский автобус следовал из Усолья-Сибирского в Ангарск.

Ранее информированный источник сообщал о 10 пострадавших.