Правительство РФ предлагает разрешить использовать маткапитал на строительство дома на садовом участке

27.11.19 13:54

© РИА Новости. Алексей Никольский

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей использования средств материнского капитала, сообщает сайт кабинета министров.

Согласно пояснительной записке, закон о ведении садоводства и огородничества предусматривает с 1 января 2019 года возможность строительства жилого дома, в том числе, на садовом земельном участке. Между тем, действующим законодательством о материнском капитале направление этих средств на строительство жилого дома на садовом участке не предусмотрено.

Законопроект, который внесло правительство, предлагает исправить сложившееся несоответствие и закрепить возможность направления средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке.