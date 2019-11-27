Капитализацию ФРП Краснодарского края к 2023г планируется увеличить до 5 мрлд рублей

27.11.19 14:12

© РИА Новости. Владимир Астапкович

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край к 2023 году увеличит капитализацию фонда развития промышленности (ФРП) до 5 млрд рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании Законодательного собрания края в среду.

"К 2023 году планируем увеличить объем фонда развития промышленности до 5 млрд рублей. Средства будут предоставляться на модернизацию и создание новых промпредприятий в крае. Это необходимо, поскольку край сегодня показывает хороший рост промпроизводства", - сказал губернатор.

Господдержка отрасли в регионе, уточнил Кондратьев, ежегодно увеличивается.

"Еще три года назад на развитие промышленности мы направляли всего 20 млн рублей из бюджета, в этом году - 600 млн рублей, а в следующем - господдержка составит 1 млрд рублей, и это - без учета ФРП", - сказал глава региона.

По его словам, на сегодняшний день разработана программа господдержки перерабатывающей промышленности. В следующем году на эти цели будет направлено 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в январе-сентябре 2019 года рост промпроизводства в Краснодарском крае составил 4%.

Региональный ФРП начал работу в 2018 году капитализацией 500 млн рублей, за это время были одобрены займы десяткам промышленных предприятий. В этом году капитализация составила 1,5 млрд рублей.