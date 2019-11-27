Путин назвал трассу М-11 первой в России дорогой такого класса

27.11.19 15:58

© РИА Новости. Сергей Гунеев

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Трасса М-11 Москва-Санкт-Петербург послужит экономическому развитию российских регионов и поможет сохранить их экологию, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на запуске движения по последнему участку автодороги.

"У нас в стране еще, в истории страны, в истории дорожного строительства ничего подобного пока не было такого уровня, такого класса. Есть, чем гордиться", - сказал Путин на церемонии открытия трассы.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве.

"Это, совершенно очевидно, будет способствовать развитию регионов, по которым трасса проходит, экономика будет лучше развиваться, доступность будет лучше, быстрее. Если машина на скорости идет, значит, экология меньше страдает и так далее", - сказал Путин.

Глава государства побывал в диспетчерском пункте взимания платы на въезде в Санкт-Петербург по новой трассе "Москва - Санкт-Петербург" и познакомился с дальнейшими планами по развитию сети автомобильных дорог в стране.

Из диспетчерского пункта взимания платы глава государства увидел последний участок магистрали М-11, движение по которому было открыто в среду.

Путину также показали коллекцию транспондеров - устройств для моментальной оплаты проезда транспорта. По словам специалистов, "Россия - одна из немногих стран мира, где можно использовать один транспондер и проехать по всем дорогам".

Таких устройств уже выпущено несколько миллионов, они позволяют бесконтактно оплачивать проезд, экономя время. При этом платежная система позволяет сберечь и деньги: проезд по М-11 будет стоить в будние дни порядка 1300 рублей для легкового автомобиля, что на 500 рублей дешевле, чем передвигаться без транспондера.

Министр транспорта Евгений Дитрих уточнил, что 92% грузовых автомобилей пользуются транспордерами, поскольку "это комфортно, быстро, экономится топливо".

"Поговорка "Время - деньги" здесь работает полностью", - заметил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

При этом он подчеркнул, что оборудование платной трассы М-11 всей необходимой инфраструктурой завершится быстрее, чем за два года.

"У нас есть опыт обустройства дороги: когда мы построили трассу Чита - Хабаровск. Вокруг не было ничего, кроме тайги, медведи ходили. Не было ни связи, ни медицинских учреждений, ни пунктов ГАИ - за два года мы это все оборудовали. Мне кажется, что М-11 мы можем оборудовать гораздо быстрее, чем за два года", - сказал журналистам Иванов.

Глава Минтранса со своей стороны добавил, что вдоль трассы М-11 появятся объекты сервиса, оборудованные по минимальному, среднему и максимальному стандартам.

"Сегодня трасса действительно оборудуется объектами сервиса", - отметил Дитрих.

Министр рассказал, что сам осмотрел несколько уже открытых заправок. По его словам, "сегодня крупные нефтяные компании эти заправки устанавливают".

Дитрих уточнил, что в минимальной конфигурации это будет только автозаправочная станция, в средней - заправочная станция, магазин и некоторые сервисные услуги. Максимальная же конфигурация подразумевает открытие небольшой гостиницы, наличие душевых кабин, прачечной, автомойки.

"Такого же рода объекты мы сразу проектируем на новой трассе, которая свяжет Москву с Казанью", - заверил Дитрих.

По его мнению, для комфортного и безопасного проезда по М-11 достаточно ее ширины и освещения.

При этом министр сослался на экспертные заключения. "Есть такое понятие - освещенность. В тех условиях, когда фар автомобиля достаточно, чтобы можно было комфортно увидеть разметку, дорожные знаки, можно обойтись и без освещения. Как правила освещаются те участки, где меняется режим движения или участки, где меняется профиль, где водителю нужно видеть дорогу далеко", - пояснил Дитрих.

Он отметил, что трасса Москва - Санкт-Петербург "практически вся освещена".

Министр транспорта представил главе государства несколько проектов других российских дорог. В первую очередь, он назвал международный транспортный коридор Европа - Западный Китай и трассу Москва - Казань.

Дитрих продемонстрировал на карте, в какие сроки по каким территориям будут проходить эти уже готовые дороги.

Глава ведомства отметил, что планы не ограничиваются 2024 годом, рассчитаны и намного дальше. Среди возможных проектов он упомянул направление в сторону Сочи.

Министр добавил, что в перспективе также может быть продлен коридор Европа - Западный Китай до Челябинска.

"А до Томска?" - поинтересовался Путин.

"Возможно, после 2035 года", - ответил Дитрих.

Говоря об источниках финансирования дорожного строительства, глава Минтранса высоко оценил практику использования средств из дорожных фондов. По его словам, "дорожные фонды сегодня - это постоянный и очень стабильный источник финансирования таких проектов".

Дитрих выразил надежду, что дорожные фонды сохранятся и в дальнейшем. Еще одним важным источником финансирования он назвал частно-государственное партнерство.