Второй с начала года очаг АЧС обнаружен в Орловской области

27.11.19 14:29

© РИА Новости. Максим Богодвид

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен на территории Спешневского сельского поселения Корсаковского района Орловской области, говорится в материалах облправительства.

"Считать территорию земельного участка (...), расположенную на территории охотничьего хозяйства общественной организации "Корсаковское районное общество охотников и рыболовов" Спешневского сельского поселения Корсаковского района Орловской области, эпизоотическим очагом африканской чумы свиней", - говорится в документе.

Согласно указу губернатора Андрея Клычкова от 25 ноября, на данной территории установлен карантин. Первая угрожаемая зона установлена в пределах 5 километров от точки выявления вируса, в эту зону попали деревни Голянка, Образцово, Решетово, село Спешнево, поселки Александров, Шамов, Глинище, Гринев Спешневского сельского поселения.

На период действия карантина в эпизоотическом очаге АЧС установлен запрет на посещение территории посторонними, въезд и выезд транспорта, заготовка дикого кабана на мясо, вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и другое.

Ранее сообщалось, что в начале ноября была зафиксирована первая за 2019 год вспышка АЧС в Орловской области - в том же Спешневском сельском поселении Корсаковского района. Вирус АЧС был выявлен среди диких кабанов 2 ноября. В 5-километровую карантинную зону тогда вошли деревни Глотово, Голянка, Панарино, село Спешнево, поселок Шамов Спешневского сельского поселения, а также ряд населенных пунктов Алябьевского сельского поселения Мценского района и Хворостянского сельского поселения Новосильского района Орловской области.