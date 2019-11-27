|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.11.19 14:44
Оренбургский лицей закрыт на карантин по пневмонии
"Среди заболевших в ноябре текущего года удельный вес детей составляет 46,3%. На карантин по внебольничной пневмонии закрыт лицей N 9, отдельные классы в некоторых общеобразовательных организациях находятся на особом режиме посещаемости в связи с ростом заболеваемости ОРЗ и ОРВИ", - говорится в сообщении.
В большинстве случаев внебольничные пневмонии развиваются на фоне заболевания ОРВИ, особенно при несвоевременном обращении за медицинской помощью.
Начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Скакун сообщила, что в Оренбурге среди детей в зоне риска оказались школьники с 7 до 14 лет.
По словам Скакун, которые приводятся в сообщении, что в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ приостановлен учебный процесс в 15 классах гимназии N 7 и одном классе лицея N 5.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
.
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket