Оренбургский лицей закрыт на карантин по пневмонии

27.11.19 14:44

© РИА Новости. Павел Лисицын

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Почти половина заболевших внебольничной пневмонией в Оренбурге - дети, сообщается на сайте администрации города в среду.

"Среди заболевших в ноябре текущего года удельный вес детей составляет 46,3%. На карантин по внебольничной пневмонии закрыт лицей N 9, отдельные классы в некоторых общеобразовательных организациях находятся на особом режиме посещаемости в связи с ростом заболеваемости ОРЗ и ОРВИ", - говорится в сообщении.

В большинстве случаев внебольничные пневмонии развиваются на фоне заболевания ОРВИ, особенно при несвоевременном обращении за медицинской помощью.

Начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Скакун сообщила, что в Оренбурге среди детей в зоне риска оказались школьники с 7 до 14 лет.

По словам Скакун, которые приводятся в сообщении, что в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ приостановлен учебный процесс в 15 классах гимназии N 7 и одном классе лицея N 5.