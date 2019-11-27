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27.11.19 14:46
Порядка 7 тыс. волонтеров примут участие в международном форуме в Сочи
"Мероприятие станет открытой рабочей площадкой для развития системы взаимодействия между некоммерческими и волонтерскими организациями, общественными объединениями и государственными учреждениями", - отметили в оргкомитете.
Участников форума ждут дискуссии, мастер-классы и профильные секции от ведущих экспертов в разных сферах.
В рамках форума запланированы секции, посвященные проведению социальных рекламных кампаний, волонтерству в кризисных зонах, помощи бездомным животным и ряд мотивационных тренингов.
"Волонтеры посетят дискуссию "Блогосфера и добрые дела: пиар или призыв к действию", где смогут обсудить с популярными блогерами привлечение внимания к социальным проблемам через соцсети. Также пройдет панельная дискуссия "Волонтеры масштабных спортивных и иных мероприятий: новые возможности", - рассказал представитель оргкомитета.
Кроме того, на международном форуме пройдет вручение премии победителям Всероссийского конкурса "Доброволец России 2019".
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