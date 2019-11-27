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27.11.19 14:54

Бюджет Краснодарского края на 2020г принят в I чтении с дефицитом 3,1% расходов

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
27 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в среду приняли в первом чтении бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг", присутствовавший на сессии.

Так, объем доходов краевого бюджета в 2020 году составят 282,6 млрд рублей, расходы - 291,7 млрд рублей, дефицит - 9,1 млрд рублей (3,1% от расходов). Верхний предел госдолга региона на 1 января 2021 года установлен в размере 108,584 млрд рублей.

"Бюджет региона, по-прежнему, остается социально ориентированным. Около 70% расходов будет направлено на социальную сферу, а это - 200 млрд рублей. Хочу подчеркнуть, что с 1 января 2020 года мы повышаем индексацию зарплат работникам бюджетной сферы на 3,8%, также индексируем на 4% выплаты многодетным семьям, ветеранам труда, труженикам тыла, стипендии. Мы должны сохранить эту динамику и в дальнейшем", - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после принятия проекта закона.

По его словам, со следующего года вводится новая мера государственной поддержки, направленная на улучшение жилищных условий ветеранов и инвалидов ВОВ. На эти цели будет направлено 500 млн рублей.

"Сегодня мы приняли в первом чтении основной финансовый документ года. Это, по большому счету, план социально-экономического развития региона на ближайшие три года. Финансовый документ был тщательно проработан и успешно прошел общественные слушания. Параметры бюджета сбалансированы по доходам и расходам", - прокомментировал принятие закона спикер краевого парламента Юрий Бурлачко.

Всего в рамках 26 государственных программ на следующий год предусмотрено 275,7 млрд рублей. Так, на развитие образования будет направлено 60,1 млрд рублей. В том числе, более 10 млрд рублей предусмотрено на строительство школ и детских садов.

По программе развития здравоохранения в 2020 году предусмотрены расходы в объеме 62,7 млрд рублей. В текущем году принято решение о строительстве крупных медицинских центров в крае, в том числе, лечебно-диагностического корпуса в Краснодаре, второй очереди краевой клинической больницы, продолжится строительство акушерско-гинекологического корпуса в Кореновске. На капремонт учреждений здравоохранения в следующем году предусмотрено 1,7 млрд рублей, на эти средства будет отремонтировано более 40 объектов.

В рамках программы социальной поддержки граждан запланированы средства в объеме 54,2 млрд рублей, по программе "Дети Кубани" - 3,3 млрд рублей.

Дорожный фонд региона в 2020 году составит 32,448 млрд рублей.

На 2021 год доходы краевого бюджета региона запланированы в объеме 283,2 млрд рублей, расходы - 291,1 млрд рублей; на 2022 год - доходы 293,9 млрд рублей, расходы - 303,5 млрд рублей с профицитом в 6 млн рублей.

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