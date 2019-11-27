Мобильные бригады для доставки к врачам пожилых сельчан созданы в Башкирии

27.11.19 14:56

Фото предоставлено пресс-службой врио главы Башкирии

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Специально созданные бригады начали доставлять на медосмотры пожилых жителей сел Башкирии, сообщила пресс-служба республиканского Минтруда в среду.

Для перевозки граждан по нацпроекту "Демография" были закуплены порядка 20 микроавтобусов с электроподъемниками "для комфортного доступа в салон людей в инвалидных колясках".

"На закупку автотранспорта из федерального бюджета выделено 34,2 млн рублей. Спецавтотранспорт закреплен за 17 стационарными организациями социального обслуживания", - говорится в пресс-релизе.

Пациентов сопровождают медработники, а также сотрудники домов престарелых и психоневрологических интернатов. О назначенных обследованиях и скринингах пенсионеров заранее предупреждают по телефону, а также "всеми общедоступными способами". Сообщается, что благодаря мобильным бригадам прошли медосмотры уже более 160 пенсионеров.

По данным Минтруда, в селах Башкирии проживают более 200 тыс. граждан старше 65 лет, до конца 2024 года услугой смогут воспользоваться около 100 тыс. человек.