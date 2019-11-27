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27.11.19 15:01

Татарстан принял бюджет на 2020 год с дефицитом 1,2% расходов

© РИА Новости. Антон Денисов
27 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Государственного совета Татарстана на заседании в среду приняли в окончательном чтении проект бюджета республики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, передал корреспондент "Интерфакса" с мероприятия.

Прогнозируемые доходы бюджета на 2020 год утверждены в размере 270,07 млрд рублей, расходы - 273,213 млрд рублей, дефицит - 3,143 млрд рублей, или 1,2% расходов.

Более 90% собственных доходов бюджета должны составить налоги на прибыль (100 млрд рублей), доходы физических лиц (57,6 млрд рублей), акцизы (33,1 млрд рублей) и имущество организаций (21,3 млрд рублей).

В документе также учтены межбюджетные субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в размере 36,6 млрд рублей.

В расходной части на финансирование разделов "Образование" планируется направить 67,1 млрд рублей, "Социальная политика" - 48,3 млрд рублей, "Здравоохранение" - 30 млрд рублей.

Расходы на экономику, как ожидается, составят 54,8 млрд рублей, в частности, на развитие сельского хозяйства и рыболовства - 14,5 млрд рублей, на дорожное хозяйство - 25,6 млрд рублей. На финансирование жилищно-коммунального хозяйства планируется направить 18,5 млрд рублей, охрану окружающей среды - 1,8 млрд рублей.

В бюджете, как и ранее, содержится рекомендация представителям государства в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Татарстана, голосовать за выплату дивидендов по результатам 2019 года в размере не менее 30% от чистой прибыли. Впервые рекомендация о начислении дивидендов была закреплена в законе о бюджете Татарстана на 2007 год.

Доходы бюджета в плановый период 2021-2022 годов прогнозируются в объеме: в 2021 году - 274,1 млрд рублей, 2022 году - 280 млрд рублей. Расходы ожидаются в размере 276,9 млрд рублей и 282,6 млрд рублей, а дефицит - в объеме 2,8 млрд рублей и 2,6 млрд рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что первоначально бюджет Татарстана на текущий, 2019 год был утвержден по доходам в размере 237,023 млрд рублей, расходам - 241,174 млрд рублей, дефицит составлял 4,151 млрд рублей, или 1,7% от расходов. После изменений, внесенных депутатами в сентябре 2019 года доходы прогнозируются в размере 275,9 млрд рублей, расходы - 295,3 млрд рублей, дефицит - 19,4 млрд рублей (6,6% от расходов).

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