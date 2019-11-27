Возвращение прямых выборов мэра поддержали 73% опрошенных жителей Екатеринбурга

27.11.19 15:12

© РИА Новости. Николай Хижняк

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Большинство жителей Екатеринбурга, принявших участие в опросе фонда "Социум", поддержали инициативу о возвращении прямых выборов мэра города, сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер на своей странице в фейсбук.

"73% жителей Екатеринбурга за возвращение прямых выборов мэра Екатеринбурга. Так показал соцопрос Фонда "Социум", - написал Вегнер.

Согласно данным опроса, фотографии результатов которого опубликовал депутат, 52% безусловно поддерживают инициативу, 21% скорее поддерживают, чем нет. Против выступили 6% опрошенных, еще 21% относится к данной теме безразлично или не имеют сформировавшегося мнения.

По словам Вегнера, среди горожан, которые являются руководителями предприятий или бизнесменами, 62% поддерживают инициативу возвращения прямых выборов мэра.

Он добавил, что опрос проводился по инициативе комитета за прямые выборы мэра.

Как сообщалось, в апреле 2018 года депутаты Заксобрания Свердловской области приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга. Вскоре после этого Евгений Ройзман, который занимал пост мэра с 2013 года после победы на выборах, подал в отставку. Свое решение он объяснил нежеланием принимать участие во внесении в городской устав соответствующих изменений.

В сентябре 2018 года депутаты думы Екатеринбурга единогласно избрали вице-губернатора Свердловской области Александра Высокинского главой города.

В июне 2019 года депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер внес на рассмотрение регионального парламента законопроект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга.

В октябре инициативная группа из 20 человек подала в облизбирком ходатайство о регистрации для проведения референдума о возврате прямых выборов мэров в регионе. Однако получила отказ от избиркома из-за ошибок в документах.