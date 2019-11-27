Форум для предпринимателей "Мой бизнес" в Екатеринбурге соберет более 4 тыс. участников

27.11.19 15:18

Фото со страницы проекта "Мой бизнес" в соцсети

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Форум "Мой Бизнес" пройдет в Екатеринбурге 3 декабря в рамках федерального проекта "Популяризация предпринимательства", сообщили организаторы форума.

Основной темой деловой программы форума станут вопросы открытия собственного дела с нуля и особенности этого процесса; новые технологии для бизнеса и меры государственной поддержки предпринимательства. Представители федеральных и региональных органов власти, а также бизнесмены поделятся с участниками форума историями личного успеха и секретами построения эффективной команды.

Ожидается, что в форуме примут участие более 4 тысяч человек.

Кроме того в форуме "Мой Бизнес" запланировано участие представителей министерства экономического развития, правительства Свердловской области, а также Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Аналогичные форумы прошли более чем в 20 городах России и собрали более 40 тыс. участников.

Агентство "Интерфакс-Урал" выступает информационным партнером мероприятия.