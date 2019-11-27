Медведев подведет итоги года в прямом телеэфире 5 декабря

27.11.19 15:25

© РИА Новости. Александр Астафьев

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря подведет итоги года в интервью двадцати федеральным телеканалам первого и второго мультиплекса, сообщает в среду пресс-служба правительства РФ.

"В ходе интервью Дмитрий Медведев подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в уходящем году, расскажет об основных задачах, стоящих перед кабинетом министров", - говорится в сообщении.

"В этом году итоговое интервью пройдёт в обновлённом формате - председатель правительства ответит на вопросы представителей телеканалов первого и второго мультиплексов, и каждый участник программы сможет задать вопросы, интересующие его аудиторию", - отмечается в сообщении.

"Разговор с Дмитрием Медведевым" выйдет в 12:00 5 декабря в прямом эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Мир", "Мир 24", "Звезда", а также "Радио России", "Вести ФМ" и радио "Маяк". Кроме того, прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube, информирует пресс-служба.

По ее информации, основные тезисы также будут размещаться в аккаунте правительства в Twitter (https://twitter.com/pravitelstvo_RF). "Кадры бэкстейджа и репортаж с площадки интервью также будут доступны в официальном аккаунте правительства РФ в Instagram", - говорится в сообщении.

В октябре 2019 года в России завершился переход на цифровое телевещание. В настоящее время граждане страны в 85 регионах принимают сигнал 20 федеральных телеканалов (первый и второй мультиплекс) только в цифровом качестве.

В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "Россия К", "Карусель", "Матч ТВ", НТВ, ОТР, "Пятый канал", "ТВ Центр". Каналы второго мультиплекса включают в себя "Домашний", "Звезда", "Мир", "Муз-ТВ", "Пятница!", "РЕН ТВ", "Спас", СТС, "ТВ-3", ТНТ.