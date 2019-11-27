Без гимна и флага: России могут запретить участвовать в международных соревнованиях
  
Радикально реформировать: Минспорт может аннулировать лицензию ВФЛА
   
Без проволочек: мост через Лену могут построить в Якутии в 2025 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
27.11.19 15:46

Более 10 тыс. артефактов нашли археологи в Москве в 2019 году

© РИА Новости. Валерий Мельников
27 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 10 тыс. артефактов найдено в Москве во время строительных и ремонтных работ, рассказал журналистам руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

"Уходящий год был богат на находки. Всего археологи нашли более 10 тысяч артефактов. Из них свыше трех тысяч выявлено благодаря исследованиям, которые проводились во время работ по благоустройству. Всего же за последние девять лет московские археологи нашли 45 тысяч артефактов", - рассказал Емельянов.

Он напомнил, что в этом году археологи работали более чем на сотне площадок. Самыми интересными оказались восемь из них.

Работы на Гоголевском бульваре стартовали весной. Археологи нашли фрагменты глиняного сосуда и кремневый наконечник эпохи неолита (4000-3500 годы до нашей эры), а также 500 фрагментов печных изразцов XVIII века.

Богатым на артефакты оказался исторический район Медведково. Здесь обнаружили часть безделушки из бивня мамонта, изготовленной в XVIII веке, детали резной белокаменной колонны, рельефные полихромные изразцы конца XVII - начала XVIII века и верхнюю часть мраморного надгробия в форме креста XIX - начала XX века.

Во время благоустройства улицы Остоженки археологи откопали костяную шахматную фигурку слона из набора XVII-XVIII веков и белокаменное надгробие первой трети XVIII века.

У дома 13 в Костянском переулке специалисты нашли следы небольшой литейной мастерской XVII - начала XVIII века, клад с монетами начала XX века, 98 монет времен правления Петра I, фрагменты курительных трубок, части керамических подсвечников, складень с иконами, нательный и наперстный кресты, железный навесной замок и латунную аптечную гирьку.

В Китайгородском проезде обнаружили деревянный нательный крест конца XVII - начала XVIII века, а на улице Долгоруковской - клад с 97 медными и серебряными монетами XIX-XX веков, револьвер XIX века, а также милицейскую кокарду.

На Софийской набережной нашли 135 медных монет достоинством от половины до пяти копеек, на Серебрянической набережной - металлический значок дворника конца XIX века, стеклянный стакан и оловянную тарелку из Европы, пломбы красильных фабрик, монеты XV - начала XX века и счетный жетон.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.11.19 16:18
Собянин отметил важность запуска трассы Москва-Петербург на полную мощность
.
  27.11.19 13:14
Инвестиции в московскую экономику в 2019 году выросли почти на 11%
.
  27.11.19 11:59
Чукотка накормит гостей фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве" икрой и олениной
.
  27.11.19 10:32
Москвичи запустили петицию о сносе киноцентра "Соловей"
.
  27.11.19 10:16
Первая в этом сезоне всепогодная лыжная трасса открылась в парке "Сокольники"
.
  27.11.19 08:46
Рождественский уличный фестиваль пройдет в Москве с 13 декабря по 12 января
.
  27.11.19 08:33
Почти 9 тыс. лифтов заменят в московских домах в 2021-2023 гг
.
  26.11.19 17:49
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
.
  26.11.19 16:29
"Союзмультфильм" направит почти 150 млн рублей на создание мультимедийного парка на ВДНХ
.
  26.11.19 15:42
Скворцова вернула трансплантолога Каабака в НМИЦ здоровья детей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket