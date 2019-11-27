Более 10 тыс. артефактов нашли археологи в Москве в 2019 году

27.11.19 15:46

© РИА Новости. Валерий Мельников

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 10 тыс. артефактов найдено в Москве во время строительных и ремонтных работ, рассказал журналистам руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

"Уходящий год был богат на находки. Всего археологи нашли более 10 тысяч артефактов. Из них свыше трех тысяч выявлено благодаря исследованиям, которые проводились во время работ по благоустройству. Всего же за последние девять лет московские археологи нашли 45 тысяч артефактов", - рассказал Емельянов.

Он напомнил, что в этом году археологи работали более чем на сотне площадок. Самыми интересными оказались восемь из них.

Работы на Гоголевском бульваре стартовали весной. Археологи нашли фрагменты глиняного сосуда и кремневый наконечник эпохи неолита (4000-3500 годы до нашей эры), а также 500 фрагментов печных изразцов XVIII века.

Богатым на артефакты оказался исторический район Медведково. Здесь обнаружили часть безделушки из бивня мамонта, изготовленной в XVIII веке, детали резной белокаменной колонны, рельефные полихромные изразцы конца XVII - начала XVIII века и верхнюю часть мраморного надгробия в форме креста XIX - начала XX века.

Во время благоустройства улицы Остоженки археологи откопали костяную шахматную фигурку слона из набора XVII-XVIII веков и белокаменное надгробие первой трети XVIII века.

У дома 13 в Костянском переулке специалисты нашли следы небольшой литейной мастерской XVII - начала XVIII века, клад с монетами начала XX века, 98 монет времен правления Петра I, фрагменты курительных трубок, части керамических подсвечников, складень с иконами, нательный и наперстный кресты, железный навесной замок и латунную аптечную гирьку.

В Китайгородском проезде обнаружили деревянный нательный крест конца XVII - начала XVIII века, а на улице Долгоруковской - клад с 97 медными и серебряными монетами XIX-XX веков, револьвер XIX века, а также милицейскую кокарду.

На Софийской набережной нашли 135 медных монет достоинством от половины до пяти копеек, на Серебрянической набережной - металлический значок дворника конца XIX века, стеклянный стакан и оловянную тарелку из Европы, пломбы красильных фабрик, монеты XV - начала XX века и счетный жетон.