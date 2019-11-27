Собянин отметил важность запуска трассы Москва-Петербург на полную мощность

27.11.19 16:18

© РИА Новости. Максим Блинов

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запуск платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург дал толчок развитию всей транспортной инфраструктуры столицы.

"М-11 стала кратчайшим путем в Шереметьево, вывела из транспортной изоляции Зеленоград, где живут 250 тысяч человек. Новая трасса разгрузила вечно забитое Ленинградское шоссе. Более того, дала толчок развитию всей транспортной инфраструктуры Москвы", - написал Собянин в твиттере в среду.

Он отметил, что под трассу М-11 была построена станция метро "Ховрино" и автовокзал "Северные ворота".

"Также под нее мы начали строить две хордовые магистрали. По сути, продолжение М-11 внутри Москвы. Северо-Западная хорда позволяет комфортно доехать с трассы до любого района на западе столицы. На днях завершим ее строительство открытием Балочного моста в Мневниках", - добавил мэр Москвы.

Платная автомагистраль М-11 прокладывается в дополнение к автомобильной дороге М-10 "Россия" по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Ее общая протяженность составляет 669,8 км.

Во время запуска последнего участка М-11 в среду министр транспорта РФ Евгений Дитрих, рассказывая главе государства Владимиру Путину о новой трассе, заметил, что все подобные дороги имеют названия. Он напомнил, что для выбора названия автодороги между двумя столицами было объявлено голосование.

"Насколько я понимаю, там три основных - "Валдай", "Две столицы" и "Нева". Больше всего (голосов) набрал (вариант) "Нева", - сказал Путин.

"Так и назовем", - объявил глава государства.