Туман вызвал задержки рейсов в аэропорту Симферополя

27.11.19 16:47

© РИА Новости. Александр Полегенько

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Сильный туман привел к задержкам рейсов в аэропорту "Симферополь" (Крым) в среду.

"На данный момент (на 16:20 мск - ИФ) в аэропорту из-за тумана задерживается прибытие и вылет семи воздушных судов. Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всеми положенными услугами в соответствии с федеральными авиационными правилами", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

По прогнозу туман с временными прояснениями сохранится до вечера.

В эти "окна", судя по он-лайн табло аэропорта, осуществляется прибытие и вылет самолетов.

Ранее в среду командиры шести воздушных судов из-за тумана в Крыму решили отправиться на запасные аэродромы в Краснодарском крае: в Анапу и Краснодар.

Кроме того, авиакомпании отменили два сегодняшних рейса в Симферополь из Сочи и Москвы.

Симферопольский аэропорт построен в 1936 году, новый терминал начал работу в апреле 2018 года, все рейсы перенесены туда.

Общий объем инвестиций в этот проект составил 32 млрд рублей (около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - кредиты банков).

Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.