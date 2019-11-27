|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.11.19 16:47
Туман вызвал задержки рейсов в аэропорту Симферополя
"На данный момент (на 16:20 мск - ИФ) в аэропорту из-за тумана задерживается прибытие и вылет семи воздушных судов. Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всеми положенными услугами в соответствии с федеральными авиационными правилами", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.
По прогнозу туман с временными прояснениями сохранится до вечера.
В эти "окна", судя по он-лайн табло аэропорта, осуществляется прибытие и вылет самолетов.
Ранее в среду командиры шести воздушных судов из-за тумана в Крыму решили отправиться на запасные аэродромы в Краснодарском крае: в Анапу и Краснодар.
Кроме того, авиакомпании отменили два сегодняшних рейса в Симферополь из Сочи и Москвы.
Симферопольский аэропорт построен в 1936 году, новый терминал начал работу в апреле 2018 года, все рейсы перенесены туда.
Общий объем инвестиций в этот проект составил 32 млрд рублей (около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - кредиты банков).
Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
.
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket