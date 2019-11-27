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27.11.19 16:54

Уровень софинансирования федеральных программ уменьшат в 10 российских регионах

© РИА Новости. Владимир Федоренко
27 ноября. Interfax-Russia.ru - В десяти наименее обеспеченных российских регионах с нового года уровень софинансирования федеральных программ сократится с 5-10 процентов до 1 процента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы смогли (при рассмотрении закона о федеральном бюджете - ИФ) принять норму, в соответствии с которой 10 регионов, имеющих наименьшую бюджетную обеспеченность (...) могут лишь 1 процент направлять на софинансирование в рамках реализации федеральных программ", - сообщил Володин в среду в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Софинансирование в 5-10 процентов по всем федеральным программам. Для регионов, у которых сложная финансовая ситуация, для этих 10 территорий такое софинансирование ещё меньше, софинансирование всего в объёме одного процента", - добавил он.

В числе таких регионов Володин назвал: Карелию, Псковскую область, Адыгею, Калмыкию, Марий Эл, Чувашию, Республику Алтай, Алтайский край, Тыву и Курганскую область.

Володин считает, что это решение Госдумы "беспрецедентное". Ранее заявлялось, что высвобождающиеся средства будут направляться на развитие и поддержку перечисленных регионов.

Он также сообщил, что перечисленные 10 территорий "получат ещё поддержку в реализации программы обеспечения жильём детей-сирот, это обязательство региона, но при этом оно может софинансироваться, и эти 10 регионов получат средств больше".

"Обсуждая этот вопрос с коллегами-депутатами, договорились, что когда завершится следующий год, мы проанализируем, насколько эффективны такие меры поддержки, мы будем смотреть другие регионы", - сказал Володин.

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