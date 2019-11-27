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27.11.19 16:53
Более 15% сигарет на рынке РФ - контрафакт – исследование
По экспертным оценкам, из-за роста доли нелегальной табачной продукции потери федерального бюджета в виде недополученных акцизов и НДС по итогам 2019 года могут дойти до 100 млрд рублей, сообщается в пресс- релизе по итогам исследования.
В 2018 году отрасль направила в федеральный бюджет 583 млрд рублей от уплаты акциза и 113 млрд рублей - от уплаты НДС.
Согласно пресс-релизу, крупнейшим источником нелегального табака в Россию остаётся Белоруссия. Сигареты белорусского производства занимают 36% всего объема нелегальных сигарет, продающихся в России.
Сигареты, произведенные в Казахстане, составляют 8,9% нелегального рынка, за ними следует Армения с долей в 8,8%.
В целом страны ЕАЭС являются источником каждой второй пачки, реализуемой без уплаты акциза и других налогов в российский бюджет, и занимают 55,4% "черного" рынка.
Вторым по величине источником нелегальной табачной продукции остаются страны дальнего зарубежья, доля которых составляет 15,7%.
На третьем месте - сигареты российского производства с подозрительной акцизной маркой, на них приходится 9,6% нелегального рынка.
Среди городов-миллионников абсолютный антирекорд принадлежит Ростову-на-Дону, где нелегальные сигареты, продающиеся без уплаты налогов в федеральный бюджет, составляют 50,9% рынка.
Новым трендом стал высокий уровень распространения нелегальных сигарет в мегаполисах. В Москве их доля, по данным исследования, составила 7,3%, в Санкт-Петербурге - 6%.
Как заявила вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Галина Родина, процитированная в пресс-релизе, основной причиной роста нелегального рынка является кратная разница в цене между легальной и нелегальной продукцией. "С нелегальных сигарет не уплачивается акциз и другие налоги, а стоимость легальных сигарет постоянно увеличивается из-за роста ставки акциза. Сегодня средняя стоимость пачки сигарет в России составляет 115 рублей, из которых 62 рубля - это минимальная налоговая составляющая, в то время как нелегальная продукция продается в рознице по цене 40-50 рублей за пачку", - сказала он, отметив необходимость последовательных и системных усилий государства в борьбе с этой проблемой.
Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Сергей Слипченко заявил, что для того, чтобы переломить тенденцию и кардинально решить эту проблему, необходим комплексный подход. Речь, прежде всего, идёт о консолидации ответственности за регулирование, усиление контрольно-надзорной деятельности и развитие отрасли в едином ведомстве в правительстве.
Руководитель "БАТ Россия" по противодействию незаконному обороту табачных изделий Игорь Черкасский считает, что для стабилизации ситуации необходимо, в первую очередь, ускорить принятие законопроектов, направленных на ужесточение ответственности за правонарушения в сфере оборота табачной продукции, и взять нелегальный рынок табачной продукции под жесткий контроль правоохранительных органов на местах.
Директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в России и Центральной Азии Илона Миртова отметила, что тенденция роста доли нелегальных сигарет будет сохраняться, поскольку цена на легальную продукцию становится недоступной для потребителя.
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