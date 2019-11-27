НДС для отечественных производителей винограда снизят в два раза

27.11.19 17:03

© РИА Новости. Михаил Патлис

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Принятый Госдумой в первом чтении законопроект о поддержке виноградарства и виноделия содержит налоговые льготы для производителей винограда, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Приравняли производство винограда к льготным категориям производителей, так же как детское питание, вот такая льгота есть еще на производство сахара. Теперь это виноград", - заявил Володин в среду в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он добавил, что виноград никогда не относился к льготной категории, теперь относится. В связи с этим ожидается снижение в два раза налога на добавленную стоимость (НДС) для тех, кто производит и продает виноград.

Спикер сообщил, что государство через льготное налогообложение намерено поощрять и оказывать поддержку российским производителям вина, использующим отечественное сырье.

"В первую очередь, речь идет о вопросах, связанных с налогообложением, и, конечно, вот наши российские виноделы почувствуют это уже в скором времени, потому что как только мы законопроект примем, такие меры поддержки, на наш взгляд, будут очень эффективными", - сообщил Володин.

Спикер добавил, что законопроектом предлагается повысить "требования вообще к виноделию, потому что сегодня ведь есть такая большая серая зона, где качество практически никакое, ну и за этим никто не может даже проследить".

"Потому что вот это бодяжничество, когда привозное вино разливают здесь, в России, и потом выставляют на полки под видом самых брендовых марок, требует контроля, и в законе как раз внесены предложения, как это можно достичь и какие шаги для этого необходимо предпринять", - подчеркнул спикер.

Володин пообещал, что второе и третье чтение законопроекта пройдут в приоритетном порядке, чтобы содействовать развитию рынка за счет местных производителей".

Законопроект "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" (815115-7) был принят Госдумой в первом чтении на прошлой неделе. Разработчиками законопроекта выступили депутаты Госдумы.