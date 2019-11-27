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27.11.19 17:27
Путин на "Адмиралтейских верфях" осмотрит строящиеся суда
Здесь главе государства предстоит осмотреть большую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский" и строящиеся суда - патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" и ледокол "Виктор Черномырдин".
Президента сопровождают глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.
После осмотра завода Путин примет участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов".
"Адмиралтейские верфи" - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. Сейчас в строительстве находятся две серии подводных лодок ВМФ РФ, серия патрульных ледоколов для ВМФ, серия больших морозильных рыболовных траулеров и ледостойкая самодвижущаяся платформа "северный полюс".
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