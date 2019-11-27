27.11.19 17:56

© РИА Новости. Екатерина Штукина

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключает, что Россия может столкнуться с острым дефицитом рыболовных судов.

Говоря в среду на встрече с вице-премьерами о проблемах рыбопромышленного комплекса, он отметил высокий процент изношенности рыбопромыслового флота.

"С 2000 по 2018 годы число судов сократилось на четверть", - сказал он. Причем и значительная часть действующих судов находится в изношенном состоянии. "Поэтому мы можем скоро столкнуться с острым дефицитом такого рода судов. Это, конечно, негативно скажется на всей отрасли", - заявил Медведев.

"Не хватает в ряде случаев и портовой, и логистической инфраструктуры. Отсутствие конкурентных по стоимости центров комплексного обслуживания и ремонта судов привело к тому, что многие наши судовладельцы вынуждены были переориентироваться на иностранные порты, - сказал он. - Поэтому были приняты решения, направленные на то, чтобы строить рыболовецкие суда в нашей стране".

Медведев обратил внимание и на такую проблему, как сырьевая направленность российского рыбного экспорта. "Большая часть приходится на мороженую продукцию с низкой степенью переработки, что невыгодно, - отметил он. - Свыше 90% таких товаров перерабатывается за рубежом и впоследствии тоже экспортируется - то есть, по сути, мы их готовим для реэкспорта".

"Поэтому нужно перевооружать и модернизировать все рыбоперерабатывающие мощности, безусловно, строить больше судов. Мы все это "погрузили" в специальные квоты, которые сейчас распределяются, и именно на эти цели направлена стратегия развития рыбохозяйственного комплекса (до 2030 года - ИФ), которая подписана", - заявил премьер.

Ранее в ходе встречи с вице-премьерами Медведев сообщил, что подписал стратегию развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года и план мероприятий по ее реализации.