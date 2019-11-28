Поезд из Киргизии в Сибирь вместо Новокузнецка будет прибывать в Новосибирск

28.11.19 06:16

© РИА Новости. Илья Питалев

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Пассажирский поезд Бишкек (Киргизия) - Новокузнецк, проходящий через Казахстан, с 16 декабря (по местному времени, или 15 декабря по Москве) изменит конечную станцию в России на Новосибирск, следует из материалов "Яндекс.Расписаний".

Маршрут поезда по территории Киргизии не изменится. В Казахстане добавится двухминутная стоянка на станции Кошкентал, одну техническую остановку в Кулакшино заменят на две другие - в Арганаты и Береке.

По территории России поезд, по-прежнему, будет следовать через города Рубцовск и Барнаул Алтайского края, но после станции Алтайская сменит обычное направление в Кузбасс на Новосибирскую область. В Новосибирской области остановки предусмотрены в городах Черепаново, Искитим, Бердск, а также на станции Сеятель в Новосибирске. Конечная станция - Новосибирск-Главный.

Общее время в пути сократится на 46 минут и будет составлять 2 дня 4 часа и 33 минуты. Периодичность останется прежней - один раз в 8 дней.

В Новосибирск из Бишкека также можно добраться прямыми рейсами авиакомпаний S7 (от двух до пяти раз в неделю) и Avia Traffic Company (один раз в неделю). Прямого авиасообщения между Бишкеком и крупнейшими городами Кемеровской области - Кемерово и Новокузнецком - нет.