Трутнев предлагает позволить регионам самим заказывать реконструкции своих аэропортов

28.11.19 06:36

© РИА Новости. Константин Чалабов

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Функции заказчика реконструкции аэропортов, которые сейчас выполняет Росавиация и ее структуры, целесообразно передать в регионы, считает вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Руководство заказами на строительство (и реконструкцию аэропортов - ИФ) со стороны Росавиации из Москвы мне кажется несколько надуманным, будем делать предложение, изучим его в правительстве. Мне кажется, что все-таки заказывать объекты, в том числе и связанные с наземной инфраструктурой для авиации, должны регионы. Надо передать им эти расходные полномочия вместе с деньгами. Мне кажется, это будет наиболее эффективно", - сообщил Трутнев журналистам в среду в Якутске.

Он также отметил, что поручит Росавиации разработать электронный сервис для мониторинга строительства объектов в онлайн-режиме, "чтобы информация была доступна не только Росавиции, но и Минвостокразвития, регионам, чтобы все вместе могли сверять вопрос, не затягивать его, и сразу же, как только возникает отставание по объекту, на это реагировать".