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28.11.19 06:36
Трутнев предлагает позволить регионам самим заказывать реконструкции своих аэропортов
"Руководство заказами на строительство (и реконструкцию аэропортов - ИФ) со стороны Росавиации из Москвы мне кажется несколько надуманным, будем делать предложение, изучим его в правительстве. Мне кажется, что все-таки заказывать объекты, в том числе и связанные с наземной инфраструктурой для авиации, должны регионы. Надо передать им эти расходные полномочия вместе с деньгами. Мне кажется, это будет наиболее эффективно", - сообщил Трутнев журналистам в среду в Якутске.
Он также отметил, что поручит Росавиации разработать электронный сервис для мониторинга строительства объектов в онлайн-режиме, "чтобы информация была доступна не только Росавиции, но и Минвостокразвития, регионам, чтобы все вместе могли сверять вопрос, не затягивать его, и сразу же, как только возникает отставание по объекту, на это реагировать".
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