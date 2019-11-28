Состояние пострадавших во время стрельбы в колледже в Приамурье удовлетворительное

28.11.19 06:45

© РИА Новости. Варвара Гертье

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Опасений за жизнь пострадавших во время стрельбы в одном из колледжей Амурской области на данный момент у медиков уже нет, сообщили журналистам в Минздраве области в понедельник.

"Состояние несовершеннолетнего пациента Амурской областной детской клинической больницы врачи уже оценивают как удовлетворительное. Второй пациент Благовещенской городской клинической больницы (20 лет), активен, его состояние ближе к удовлетворительному, не вызывает опасений у врачей", - отметили в региональном Минздраве.

Утром 14 ноября в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний учащийся открыл стрельбу из охотничьего оружия по своим одногруппникам. В результате один учащийся погиб, еще трое с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу, два человека получили травмы. Стрелок покончил с собой.

Один из несовершеннолетних получил ранения шеи, затылочной области и левого надплечья. Его ровесник - огнестрельное ранение таза. Третий пострадавший (20-летний молодой человек) получил множественные огнестрельные ранения с повреждением органов брюшины.

Один из 17-летних пострадавших на прошлой неделе был выписан из областной детской клинической больницы в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.