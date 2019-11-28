Дети с хроническим гепатитом С будут получать бесплатные лекарства в Приамурье

28.11.19 06:53

© РИА Новости. Денис Абрамов

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Амурской области расширили список граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение, в него внесены дети с вирусным гепатитом С.

"По постановлению губернатора Амурской области все дети с вирусным гепатитом С будут обеспечены бесплатными лекарственными препаратами для патогенетической терапии. Лечение - за счет средств областного бюджета", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Минздраве области.

Как следует из постановления, приложение к порядку лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан дополнено пунктом "Дети, страдающие хроническим вирусным гепатитом С, требующие постоянной патогенетической терапии".

По данным ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в Амурской области на начало текущего года на диспансерном учете состояло 3 тыс. 275 больных хроническим вирусным гепатитом C, в том числе 132 ребенка в возрасте до 17 лет.

За последние девять лет частота регистрации хронического гепатита C среди детей в Приамурье превышает показатель по России в два и более раза. За 11 месяцев прошлого года в регионе число зарегистрированных случаев хронического гепатита C среди детей (9 случаев на 100 тыс. населения) в 6,9 раза было выше чем в среднем по России.

В 2018 году в Приамурье был выявлен очаг вирусного гепатита C в гематологическом отделении Амурской областной детской больницы. Общее количество зараженных гепатитом С среди пациентов этого отделения с 2006 по 2018 год превысило 100 человек.

"В текущем году лечение препаратами прямого противовирусного действия получили 22 ребенка, пять детей продолжают лечение. У всех пролеченных детей по результатам обследования методом ПЦР зафиксировано отсутствие РНК вируса гепатита С в крови", - отметили в министерстве здравоохранения области.

На уровне правительства области в сентябре текущего года утверждена отдельная межведомственная программа "Лечение и реабилитация детей с вирусными гепатитами С в Амурской области на 2019-2022 годы". В дальнейшем она может быть продлена до излечения всех детей с вирусным гепатитом С, имеющих онкологические заболевания.