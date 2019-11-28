Предводитель казачьего объединения застрелен в Приморье

28.11.19 07:16

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства атамана местного казачьего объединения в селе Барабаш в Приморье.

"Возле дома по улице Центральной в селе Барабаш обнаружено тело 37-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. Следователи осмотрели место происшествия, изъяты гильзы от патронов", - сообщила в четверг пресс-служба Следственного управления СКР по Приморскому краю.

Информированный источник сообщил агентству, что убитый был предводителем сельского казачьего объединения, а также занимался предпринимательской деятельностью в охранной сфере.

Полиция ищет подозреваемых в убийстве, сообщила пресс-служба краевого УМВД.

"Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения подозреваемых, а также их задержание", - говорится в сообщении.