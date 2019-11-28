|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.11.19 07:30
Около 1 млрд рублей в 2020 году направят на создание общественных пространств в Якутске
"Приоритетом является точечное развитие пространств с дальнейшей перспективой развития целой сети таких территорий. Такими точками в Якутске становятся общественные пространства, современные архитектурные решения. Это точки кристаллизации, с которых начинаются изменения и начинает создаваться умный город. Мы уверены, что умный город это прежде всего не про место, а про людей. И поэтому мы стремимся создавать прочную связку между сообществом и пространством", - сообщил он на дальневосточном форуме "Умный город - комфортная среда для жизни".
По словам премьер-министра, в следующем году на эти цели будет выделено около 1 миллиарда рублей. Эта сумма будет направлена на проекты, отобранные для финансирования с учетом мнения граждан.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
.
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket