Около 1 млрд рублей в 2020 году направят на создание общественных пространств в Якутске

28.11.19 07:30

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Якутии Владимир Солодов отметил особую важность создания в Якутске новых общественных пространств, на эти цели в следующем году будет выделено около 1 млрд рублей.

"Приоритетом является точечное развитие пространств с дальнейшей перспективой развития целой сети таких территорий. Такими точками в Якутске становятся общественные пространства, современные архитектурные решения. Это точки кристаллизации, с которых начинаются изменения и начинает создаваться умный город. Мы уверены, что умный город это прежде всего не про место, а про людей. И поэтому мы стремимся создавать прочную связку между сообществом и пространством", - сообщил он на дальневосточном форуме "Умный город - комфортная среда для жизни".

По словам премьер-министра, в следующем году на эти цели будет выделено около 1 миллиарда рублей. Эта сумма будет направлена на проекты, отобранные для финансирования с учетом мнения граждан.