Циклон ударит по северу Камчатки сильным снегом и штормовым ветром

28.11.19 07:36

© РИА Новости. Максим Блинов

28 ноября. Interfax-Russia.ru - К берегам Камчатки приближается тихоокеанский циклон, под влияние которого в пятницу попадет северная часть полуострова, сообщает в четверг Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 ноября в Олюторском, Пенжинском и Карагинском районах прогнозируется сильный снег и восточный ветер", - говорится в сообщении.

В Алеутском и Усть-Камчатском районах скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, порывами - до штормовых 30 м/с.

"Метель, ограниченная видимость и снежные переметы могут привести к затруднению движения на дорогах", - отмечают в МЧС.

По предварительному прогнозу, к выходным циклон стихнет, но его остаточные явления будут наблюдаться в Олюторском и Пенжинском районах.