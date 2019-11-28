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28.11.19 07:36
Циклон ударит по северу Камчатки сильным снегом и штормовым ветром
"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 ноября в Олюторском, Пенжинском и Карагинском районах прогнозируется сильный снег и восточный ветер", - говорится в сообщении.
В Алеутском и Усть-Камчатском районах скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, порывами - до штормовых 30 м/с.
"Метель, ограниченная видимость и снежные переметы могут привести к затруднению движения на дорогах", - отмечают в МЧС.
По предварительному прогнозу, к выходным циклон стихнет, но его остаточные явления будут наблюдаться в Олюторском и Пенжинском районах.
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