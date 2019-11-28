Восемь кадетов остаются в больнице после ДТП в Иркутской области

28.11.19 07:40

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Девять человек, в том числе восемь детей, которые в среду попали в ДТП в поселке Тельма Иркутской области, остаются в больнице, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В больнице находятся девять человек, в том числе восемь детей. Еще два ребенка и женщина переведены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в среду в 16:25 по местному времени (11:25 мск) на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в поселке Тельма Усольского района автомобиль Toyota Premio выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором ехали воспитанники Усольского гвардейского кадетского корпуса.

По информации полиции, в больницу были доставлены девять детей, сопровождавший их педагог и водитель легковушки. После за медпомощью обратился еще один ребенок.

По данным минздрава региона, госпитализировали девятерых кадетов и водителя автобуса. Дети находятся в удовлетворительном состоянии, мужчина - в средней степени тяжести.

Детям 12-13 лет. Поездка учащихся была согласована с Госавтоинспекцией.