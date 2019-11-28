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28.11.19 07:40
Восемь кадетов остаются в больнице после ДТП в Иркутской области
"В больнице находятся девять человек, в том числе восемь детей. Еще два ребенка и женщина переведены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в среду в 16:25 по местному времени (11:25 мск) на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в поселке Тельма Усольского района автомобиль Toyota Premio выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором ехали воспитанники Усольского гвардейского кадетского корпуса.
По информации полиции, в больницу были доставлены девять детей, сопровождавший их педагог и водитель легковушки. После за медпомощью обратился еще один ребенок.
По данным минздрава региона, госпитализировали девятерых кадетов и водителя автобуса. Дети находятся в удовлетворительном состоянии, мужчина - в средней степени тяжести.
Детям 12-13 лет. Поездка учащихся была согласована с Госавтоинспекцией.
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